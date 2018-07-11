Киев, 11 июля, 2018, 08:51 — ИА Регнум. Координатора украинской радикальной организации «С14» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергея Мазура заподозрили в нападении на цыганский табор в Киеве, сообщают 10 июля «Украинские новости».

Kresy.p Фашизм на Украине

Согласно сообщению, киевская полиция в ходе расследования нападения на табор цыган сообщила о подозрении в отношении Мазура по ст. 296 «Хулиганство». Мазур был задержан, суд изберет меру пресечения.

Отмечается, что нападение на киевских цыган произошло в апреле: неизвестные в балаклавах разгромили табор.

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Напомним, в 2018 году было зафиксировано шесть нападений на цыганские таборы, из которых три произошло в Киеве, два — во Львовской области, еще одно — в Тернопольской. По данным украинской полиции, всего в стране проживает 100 тыс. цыган в 3,1 тыс. таборов.