Москва, 11 июля, 2018, 08:15 — ИА Регнум. На российскую авиационную военную базу «Эребуни» Южного военного округа (ЮВО) в Армении поступила пара многоцелевых легких фронтовых истребителей четвертого поколения МиГ-29, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны РФ.

Ru.wikipedia.org МиГ-29

Самолеты МиГ-29, поставляемые после модернизации в российскую авиационную военную базу, позволяют надежно защищать воздушные рубежи в рамках объединенной системы ПВО стран СНГ и регулярно выполнять учебные полеты по нормативам программы боевой подготовки соединения», — говорится в сообщении.

Инженерно-технический состав соединения в течение месяца проведет сборку самолётов и ввод их в строй, после чего на аэродроме будут выделены специально оборудованные стоянки, в том числе сборно-разборные модули для хранения новой авиационной техники.

В одной из последних статей The National Interest назвал российский истребитель МиГ-29 самолетом, который «свел НАТО с ума». «МиГ-29 стал первым российским реактивным истребителем четвертого поколения, обладавшим смертоносным видом в отличие от более ранних советских машин. Быстрый и проворный МиГ-29 мог обогнать любой истребитель НАТО, при этом самолет оснащен самыми современными ракетами», — сделал вывод обозреватель The National Interest Себастиан Роблин в одной из своих недавних публикаций.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО стран СНГ. Российская Федерация и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. База оснащена зенитно-ракетными комплексами С-300В, Бук-М1−2, легкими фронтовыми современными истребителями четвертого поколения МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.