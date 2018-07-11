Омск, 11 июля, 2018, 07:52 — ИА Регнум. В Омской области министров отправляют на выездное заседание в Нововаршавский район. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, такое решение принял врио губернатора Александр Бурков по итогам общения с нововаршавцами.

Omskportal.ru Врио губернатора Омской области пообщался с жителями Нововаршавского района

«Свалки под посёлком, «убитые» дороги, низкий уровень газификации, транспортное сообщение — эти проблемы типичны для сельских поселений разных районов на протяжении многих лет», — говорится в сообщении облправительства.

По состоянию на 11 июля в Нововаршавском районе из 33 населённых пунктов газифицировано только пять. Уточняется, что в 2018 году появится возможность газификации ещё двух населённых пунктов. Также подана заявка на участие с 2019 года в федеральных проектах ремонта и реконструкции сельских ДК. В том числе в планах — ремонт ДК в населённых пунктах района.

Одной из самых острых в районе является проблема водоснабжения. Очистная система давно не ремонтировалась, водозабор на существующие нагрузки не рассчитан. Районные власти попросили Минстрой помочь в проектировании новой скважины, однако жители считают это полумерами. Они настаивают на проекте строительства водозабора и модернизации сетей для включения их в перспективные планы.

В связи с накопившимися в районе нерешёнными проблемами Бурков принял решение провести в Нововаршавке выездное заседание регионального правительства. Дата заседания будет определена в ближайшее время, отметил он.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле 2018 года врио губернатора Омской области распорядился возобновить практику проведения в районах выездных заседаний правительства. Уточнялось, что министры будут выезжать в муниципальные образования дважды в месяц, чтобы обсудить все накопившиеся вопросы на местах с главами районов, сельских поселений и депутатами.