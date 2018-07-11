Нью-Дели, 11 июля, 2018, 07:30 — ИА Регнум. Закупка Пакистаном российских истребителей будет представлять угрозу для Индии, пишет Tribune India со ссылкой на экспертов.

Mil.ru Истребитель Су-35

По их мнению, новые истребители значительно усилят авиацию Пакистана, которая уже располагает такими самолетами, как МиГ-29, французским Mirage III, а также американскими F-104 Starfighter и F-86 Sabre.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения между Индией и Пакистаном крайне сложны из-за наличия территориального спора: стороны претендуют на территорию Кашмира, из-за которого между государствами не раз вспыхивали военные конфликты.

Читайте также: Индия купит у РФ С-400 почти на $6 млрд — СМИ