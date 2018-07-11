Москва, 11 июля, 2018, 07:28 — ИА Регнум. Сегодня. 11 июля, состоится встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Государства Израиль Биньямина Нетаньяху. Путин и Нетаньяху обсудят палестино-израильское урегулирование и Сирии, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

Также в ходе переговоров лидеры двух государств планируют обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит матч ½ финала чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Хорватии.

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Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приезжал в Москву 29 января 2018 года. Он встречался с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения, в частности, российско-израильское взаимодействие в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

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