Москва, 11 июля, 2018, 07:16 — ИА Регнум. Торги по нефти закрылись 10 июля ростом, хотя к закрытию торгов в Европе Brent растерял всю дневную прибыль. В моменте цена повышалась до отметки $79,48 за баррель. Однако на торгах в Азии по рынку прокатилась волна распродаж. Цена снизилась на 1,7%, до $77,58, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ArtseBie Нефть

Резкое падение нефтяных котировок могла вызвать новость от Reuters. Агентство сообщило, со ссылкой на госсекретаря США Майка Помпео, что Штаты рассмотрят запросы ряда стран об освобождении их от запрета покупки иранской нефти после того, как в ноябре вступят в силу ограничительные меры против Ирана.

Еженедельный отчет Американского нефтяного института (API) показал, что за минувшую неделю в США запасы нефти упали на 6.8 млн баррелей, запасы бензина упали — на 1.59 млн баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1.95 млн баррелей

Перебои с поставками нефти в Ливии и Канаде, а также забастовка нефтяников в Габоне, поддерживают цена на высоком уровне. Продавцы перехватят инициативу при падении цены ниже $77. Учитывая сегодняшнее падение нефтяной рынок может перейти в фазу консолидации на уровне $78,20 до американской сессии пока не выйдет отчет минэнерго США.

Напомним, 10 июля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,01%, до $78,86 за баррель, WTI — на 0,8%, до $78,86 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в сентябре 2018 года на СПбМТСБ составляет $75,20 за баррель.

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