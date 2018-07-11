Москва, 11 июля, 2018, 07:13 — ИА Регнум. В России в ближайшее время изменится порядок регистрации автотранспорта, соответствующий закон намерена принять Госдума РФ. Об этом пишет 11 июля «Коммерсантъ».

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Отмечается, что нормативный акт узаконит регистрацию автомобилей без обязательного посещения ГИБДД (эту функцию планируется передать дилерам), а также позволит автомобилистам заказывать государственные регистрационные знаки непосредственно у производителя.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство экономического развития РФ предложило установить для тех водителей, кто ездит на автомобиле, не прошедшем технический осмотр, штраф в 2 тысячи рублей. За проведение нелегального техосмотра предлагается ввести уголовную ответственность — до пяти лет тюрьмы.

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