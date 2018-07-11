Москва, 11 июля, 2018, 07:10 — ИА Регнум. На торгах 10 июля рубль отыграл у доллара и евро по 1,2%. Рубль ускорил темпы роста по отношению к иностранным валютам на фоне роста нежных котировок и позитивных ожиданий от предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, которая запланирована на 16 июля. Она для рубля является ключевым событием текущей недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Курс доллара снизился до 61,63 руб., курс евро — до 72,41 руб.

ИА REGNUM Рубль

Сегодня, 11 июля, стоимость нефти снизилась на 1,7%, до $77,58. Резкое падение нефтяных котировок могла вызвать новость от Reuters. Агентство сообщило со ссылкой на госсекретаря США Майка Помпео, что Штаты рассмотрят запросы ряда стран об освобождении их от запрета покупки иранской нефти после того, как в ноябре вступят в силу ограничительные меры против Ирана.

Для рубля падение цен на нефть, безусловно, негативный фактор, но предстоящая встреча глав РФ и США может на время вызвать раскорреляцию между ценами пары доллар/рубль и Brent.

Курс доллара пробил поддержку 62,20 руб. Если цена сегодня не вернется к 62,50 на фоне снижения цен на нефть, то возрастут риски упасть до 60,90 руб. Сейчас покупателям поддержку оказывает июньский минимум 61,96 руб. По евро в качестве целевого уровня засветился уровень 72,10 руб. Если курс евро вновь поднимется выше 72,80 руб., то рост продолжится до 73,25 руб.

Напомним, 6 июля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 75 коп. (-1,20%), до 61,73 руб., курс евро — на 89 коп. (-1,21%), до 72,56 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,5 млрд (+40,0%), евро/рубль — 471,0 млн евро (+0,22%).

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