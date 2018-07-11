Чита, 11 июля, 2018, 07:02 — ИА Регнум. В Чите, страдающей от паводка, жители 1-й Сенной остались без помощи МЧС. Об этом сегодня, 11 июля, сообщили местные массмедиа.

75.mchs.gov.ru Горячая служба МЧС России

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«20 минут назад я приехал с улицы 1-й Сенной, где у меня затопило дом. Там стоит автобус МЧС, но помощи никакой служба не оказывает. Подвоза питьевой воды нет, вещи вывозить не помогают, эвакуацию людей и животных не проводят. Колонки с питьевой водой затопило», — цитирует жителя улицы 1-й Сенной «Чита.ру».

По его словам, дома затоплены по грудь, а людям приходится спасаться на железнодорожной насыпи.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Забайкалье страдает от наводнения, которое пришло в регион 8 июля.

По последним данным краевого главка МЧС, по состоянию на 10 июля в регионе было подтоплено шесть населённых пунктов в четырёх районах, 91 жилой дом с населением 443 человека, 541 приусадебный участок. Эвакуировано 443 человека, в том числе 50 детей. Из них в трёх пунктах временного размещения находятся 77 человек, в том числе 16 детей.

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