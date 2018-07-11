Чита, 11 июля, 2018, 06:34 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Забайкальского края поехали по затопленной Чите с инспекцией. Их диалог с пострадавшими горожанами цитирует «Чита.ру»:

Цитата с сайта «Чита.ру» Наводнение в Забайкалье

"Помыться бы нам», — говорят депутатам читинцы, оказавшиеся в пункте временного размещения потому, что их дома затопил или уничтожил паводок.

Невозможность помыться, постирать вещи или переодеться в свежие действительно для них стало проблемой. В ответ на это депутат Карина Канунникова посоветовала:

«Обратитесь сейчас в телевизор с этой просьбой. Люди могут помочь».

«Карина Владиславовна, вообще, человек чуткий. Послушав немного пострадавших, спрашивает: «чем, мол, вы тут вообще занимаетесь?». Люди, потерявшие вчера свои дома, робко отвечают — ничем. Карина Владиславовна кивает», — поделились наблюдением читинские коллеги.

Председатель заксобрания Игорь Лиханов отметил, что наводнение «произошло внезапно», поэтому нужно время, чтобы решить проблемы пострадавших. Известно, что депутаты согласились обратиться к владельцам городских бань, чтобы обеспечить помывку пострадавших.

Как уже сообщало ИА REGNUM, «внезапное» наводнение постигло Забайкалье ещё вечером 8 июля. В Читу оно пришло в ночь на 10 июля. Местные жители утверждают, что никаких предупреждений о надвигающемся бедствии заранее не получали.

«Знаете, какая обида — никто нас не предупредил. Ни по телефону, ни по телевизору. Пришла библиотекарь из школы, сказала, что вода топит. Мы ей не поверили сначала. Но кто знает, если уснули бы, может, утонули бы», — сказала одна из жительниц Читы, находящаяся сейчас в пункте временного размещения.