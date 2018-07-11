Чита, 11 июля, 2018, 06:07 — ИА Регнум. Забайкалье вновь готовится к борьбе со стихией. Как и предупреждали синоптики, в терпящем бедствие от наводнения регионе сегодня, 11 июля, снова идёт дождь, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Плюхин ИА REGNUM Наводнение в Забайкалье. Потоп в посёлке Смоленка

По данным ГУ МЧС по Забайкальскому краю, подтопленными в крае остаются шесть населенных пунктов в четырёх районах: 91 жилой дом с населением 443 человека (в том числе 50 детей) и 541 приусадебный участок. Эвакуировано 443 человека (в том числе 50 детей).

«В Забайкалье стихия принесла большую беду, впервые такого масштаба за многие десятилетия», — заявила в ходе заседания региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям губернатор региона Наталья Жданова.

Обращаясь к жителям региона, она попросила сохранять спокойствие и не распространять слухи, сеющие панические настроения.

«Мы готовы оперативно реагировать. Вчера, буквально на моих глазах, совершенно внезапно, хотя и были накануне предупреждения, начался подъем уровня воды Чита. Это происходит мгновенно. Но отработали оперативно», — подчеркнула глава Забайкалья.

Уровень воды в реке Читинка в Чите за сутки спал более, чем на 30 сантиметров — до 370, уровень воды в реке Ингода за сутки поднялся на 18 сантиметров — до 310, сообщает ИА «Чита.Ру» со ссылкой на данные Читинского гидрометцентра. По мнению синоптиков, сегодняшние дожди скажутся на уровне рек через сутки-двое. Уровень воды в Читинке не должен увеличиваться, а вот Ингода, скорее всего, прибудет.

По оценке первого вице-премьера правительства Забайкальского края Александра Кулакова, в настоящее время отсутствует дорожное сообщение с 12 населенными пунктами, половина из них — в Тунгокоченском районе. На восстановительные работы и выплату компенсации в региональном бюджете предусмотрено 53,3 миллиона рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкалье началось вечером 8 июля: затяжные дожди спровоцировали выход из берегов нескольких рек. В результате подтопления возникли в четырёх районах края. В частности, большая вода смыла более двух десятков мостов, разрушила дороги и зашла в сотни домов зщабайкальцев. В регионе объявлен режим ЧС.

Редакция ИА REGNUM ведет online-трансляцию о происходящем в Забайкалье.