Красноярск, 11 июля, 2018, 05:49 — ИА Регнум. В заповеднике «Столбы» (Красноярский край) и на сопредельной территории участились случаи выхода медведей на туристические тропы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе заповедника.

Фото сотрудника заповедника «Столбы», Zapovednik-stolby.ru Медведи выходят к людям в заповеднике «Столбы»

В частности, вызывает опасения Такмаковский район, где с начала июля 2018 года зафиксировано 11 случаев встреч с медведицей, которая была с медвежонком. При этом медведи не реагируют на отпугивающие меры государственных инспекторов.

«Настоятельно рекомендуем не посещать территорию Такмаковского района», — говорится в сообщении пресс-службы заповедника.

Уточняется, что туристы ежедневно видят пестуна (медвежонок старше года, оставшийся при матери, прим. ИА REGNUM ) на «Центральных Столбах», на кордоне Лалетино. Хищник уже привык к присутствию человека, не реагирует на шум и не уходит с туристических троп. Случаев нападения на туристов не зафиксировано.

Территория участков, о которых идёт речь, контролируется более тщательно, организовано дополнительное патрулирование туристических маршрутов, заверили в заповеднике.

Напомним, по данным с официального сайта «Столбов», в заповеднике из крупных и средних хищников обитают бурый медведь, волк, рысь, росомаха, лисица, барсук. Медведь для этих мест обычен. Хищнические наклонности проявляются в годы, неблагоприятные по кормовым условиям. Численность — в пределах 18−20 особей.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, сообщения об участившихся встречах с медведями в июне 2018 года стали приходить из Томской области. Выяснилось, что несколько хищников поселились на свалке около села Александровское.

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