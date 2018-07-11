Кишинёв, 11 июля, 2018, 05:20 — ИА Регнум. Отношения с Румынией и Украиной являются абсолютным приоритетом внешней политики Молдавии: Бухарест является «адвокатом» Кишинева в ЕС, а у Киева — важная роль в том, что касается целей Кишинева в решении «приднестровского вопроса». Об этом заявил в Кишиневе на ежегодной встрече с представителями молдавского дипломатического корпуса глава МИД Молдавии Тудор Ульяновский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Cotidianul.ro Флаги Румынии и Молдавии

«Румыния, естественно, является самым надежным союзником Республики Молдова, искренне заинтересованным в нашем продвижении по пути европейской интеграции, модернизации и стабильности нашей страны. А Украина, с которой нас связывают общие проблемы и стремления, заинтересована в успешном сотрудничестве по пограничному контролю, урегулированию приднестровского конфликта и т. д.», — сказал Ульяновский.

Отношения с Россией, по его словам, должны «вернуться в нормальное русло, но это должно происходить естественным образом с соблюдением принципов международного права, Устава ООН и принятия наших стратегических решений в качестве субъекта на международной арене» «В отношениях с Российской Федерацией нет другой альтернативы, кроме постоянного диалога, он должен быть скоординированным, основанным на национальных интересах соблюдения национального суверенитета и интеграции в ЕС», — сказал министр.

Он призвал «отдалять Республику Молдова от образа бывшего советского государства или страны с переходной идентичностью, которая еще сохраняется». Молдавия, по его словам, должна утверждаться на международной арене как «государство, принадлежащее к западной цивилизации, часть европейской семьи, страна с необратимым европейским призванием, которое не зависит от региональных изменений или геополитических требований региональных сил».

«Евроинтеграция», по словам Ульяновского, остается «красной нитью» молдавской внутренней и внешней политики, самой актуальной целью краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективы.