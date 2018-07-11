Чита, 11 июля, 2018, 05:16 — ИА Регнум. В министерстве природных ресурсов Забайкалья подвели итоги аукциона на право пользования недрами с целью разведки и добычи золота из россыпных месторождений на участке недр река Кия-Безымянный в Шилкинском районе. Как следует из официального сообщения ведомства, его выиграло АО «Прииск Соловьевский».

Цитата с сайта solov.ru Золотодобыча в Забайкалье

Известно, что данный участок площадью 0,51 квадратных километров расположен в четырёх километрах северо-восточнее посёлка Кыэкен. На период разведки он получит статус горного отвода, а на период добычи — статус горного отвода с ограничением по глубине нижней границей подсчета запасов.

Напомним, в 2017 году забайкальские предприятия добыли 13,3 тонны золота, что на 10% больше результата 2016 года. По уровню золотодобычи АО «Прииск Соловьевский» занимает первое место по добыче россыпного золота в Амурской области и девятое из 48 предприятий Забайкальского края.