Якутск, 11 июля, 2018, 05:05 — ИА Регнум. В Мирнинском районе Якутии на шахте «Удачный», принадлежащей алмазодобывающей компании АЛРОСА, 11 июля погиб рабочий. Он подорвался на взрывчатке, которую закладывал, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя управления следственного комитета РФ по Якутии Надежда Дворецкая.

geralt Взрыв

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По её словам, сообщение о взрыве в шахте поступило около 6 утра по местному времени (0:00 по мск).

«Случилось это во время закладки взрывчатого вещества. Погиб непосредственно взрывник, который проводил эти работы. Сразу после поступления сообщения об этом выехала оперативно-следственная группа. Следователь проводит непосредственно осмотр места, где это случилось. Как только он поднимется на поверхность, будет более подробная информация. Пока её очень мало. Идут осмотры, опросы», — пояснила Надежда Дворецкая.

По информации ГУ МЧС республики, несанкционированный взрыв прогремел на 580-м метре подземных выработок. В шахте в этот момент находилось 174 человека. На работу рудника ЧП не повлияло: обрушения не произошло.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа 2017 года на шахте АЛРОСА «Мир» случился прорыв воды. Спасти из рудника не смогли восемь горняков, они так и остались под землёй. Сейчас шахта затоплена почти полностью, её восстановление под вопросом.