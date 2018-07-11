Казань, 11 июля, 2018, 04:48 — ИА Регнум. Компания «Нижнекамскнефтехим» не смогла отбиться от долга в 1,8 млрд рублей, возникшего по кредиту, выданному обанкроченным «Татфондбанком». Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ответчика на решение суда первой инстанции, который признал недействительным соглашение о переводе данного долга на ООО «Новая нефтехимия» — акционера ТФБ, на сегодня находящегося в стадии банкротства. При рассмотрении жалобы ЦБ РФ, который изначально и потребовал отменить переуступку долга, фактически обвинил прежнее руководство банка в неправомерных действиях, а само трёхстороннее соглашение между ПАО «Нижнекамснефтехим», ПАО «Татфондбанк» и ООО «Новая Нефтехимия» назвал «составной частью неправомерных действий, направленных на «схемное» увеличение капитала ПАО «Татфондбанк», которое «было использовано в целях намеренного создания условий заведомого невозврата ПАО «Татфондбанк» кредитов Банка России». Решение Арбитражного суда РТ было оставлено без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Арбитражный суд Поволжского округа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Buro-sovetov.ru Долг

Напомним, речь идёт о кредите в 1,8 млрд рублей, который ТФБ выдал ПАО «Нижнекамскнефтехим» в середине июля 2016 года. В тот же день, когда был подписан договор кредитования, было заключено трёхстороннее соглашение, где, помимо заёмщика и банка, фигурировал акционер банка (доля более 18%), аффилированный с председателем правления ТФБ Робертом Мусиным — ООО «Новая нефтехимия». Последний принял на себя обязательства по возврату долга в случае наступления одного из условий — 1 июля 2018 года на календаре или же в день, когда один из обязательных нормативов банка опустится ниже 4,5%. 9 декабря 2016 года письмом Роберта Мусина сторонам сообщили о наступлении второго события, долг был переведён с ПАО на ООО. Хотя данный кредит, как выданный компании из группы ТАИФ — ПАО «Нижнекамснефтехим», выступал активом-обеспечением, предъявленным ЦБ РФ для предоставления уже «Татфондбанку» кредита на сумму более 3,1 млрд рублей. Кредит был выдан, но в декабре 2016 года у ТФБ возникли финансовые трудности и во время попытки спасения казанского банка, где на тот момент доля республики уже превышала 40%, стало известно о договоре переуступки обязательств по кредиту.

Подобный расклад не устроил ЦБ РФ, для которого, как потом заявит представитель в суде, имеет значение конкретный заёмщик, «поскольку в зависимости от степени финансового положения заемщика, качества обслуживания им долга, иных факторов, непосредственно связанных с заемщиком, определяются критерии категории качества кредита, что учитывается Банком России при принятии в залог активов». В суде ЦБ РФ потребовал признать недействительным соглашение о переводе долга, и в августе 2017 года Арбитражный суд РТ удовлетворил иск, восстановив обязательства ПАО перед ТФБ на всю сумму кредита в 1,8 млрд рублей. Вердикт суда ответчика не устроил и он попытался его обжаловать, мотивируя тем, что сам был введён в заблуждение руководством банка о наступлении события, послужившего отправной точкой для перевода долга, ссылаясь, что на самом деле показатель на тот момент не был ниже оговоренных 4,5%.

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В суде при попытке оспорить решение представитель ПАО заявил, что «выводы суда о недобросовестности ПАО «Нижнекамскнефтехим», об отсутствии экономической целесообразности сделки являются необоснованными» и «суд проигнорировал заявление о фальсификации доказательств». В последнем случае речь шла о письме Роберта Мусина, где он утверждал о снижении нормативов. Судья напомнил заявителю, что «суд первой инстанции, проверив указанное заявление, пришел к выводу об отсутствии оснований для его удовлетворения», так как «заявление о фальсификации доказательств не может быть обосновано исключительно опасениями участника процесса, а должно быть в достаточной степени мотивировано».

"Представители Банка России отклонили жалобы ответчика и третьего лица по основаниям, изложенным в отзыве, указав, что заключенное между ПАО «Нижнекамснефтехим», ПАО «Татфондбанк» и ООО «Новая Нефтехимия» трехстороннего соглашения б/н от 18.07.2016 года явилось составной частью неправомерных действий, направленных на «схемное» увеличение капитала ПАО «Татфондбанк», и было использовано в целях намеренного создания условий заведомого невозврата ПАО «Татфондбанк» кредитов Банка России», — уточняется в материалах дела.

Жалобу отклонили, решение суда первой инстанции оставили в силе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года «Татфондбанк» лишился лицензии, в апреле был признан банкротом и на начало июля 2018 года размер обязательств перед более 18 тыс. кредиторами у него превышает 156 млрд рублей. Одновременно с этим расследуются уголовные дела, возбужденные в отношении Роберта Мусина.