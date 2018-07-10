Ереван, 11 июля, 2018, 01:45 — ИА Регнум. В результате коррупционных разоблачений только по линии налогов возмещен ущерб в размере 20 млрд 622 млн драмов (около $42 млн). Об этом на заседании правительства Армении 10 июля заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

primeminister.am Никол Пашинян

Он также добавил, что подобного результата удалось достичь с момента формирования нового правительства за полтора месяца — по состоянию на 1 июля.

«По состоянию на 1 июля по уголовным делам только по части невыполнения налоговых обязательств был рассчитан и восстановлен ущерб в размере 20 млрд 622 млн драмов, который должен быть выплачен. Это очень важный показатель, и думаю, что мы должны продолжить работу в этом направлении.», — сказал Пашиян.

По его словам, эта сумма не касается дел, связанных с незаконным обогащением, хищениями и другими коррупционными явлениями. Он заверил, что в рамках борьбы с коррупцией в госбюджет будет возвращена гораздо большая сумма.