Баку, 11 июля, 2018, 01:28 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в саммите НАТО в Брюсселе. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который совершил однодневный визит в Азербайджан.

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«Сегодня вечером мой брат Ильхам отправится в Брюссель на саммит НАТО. Я тоже завтра буду в Брюсселе. На этих встречах мы будем обсуждать вопросы, представляющие для нас взаимный интерес и постараемся найти их решение», — заявил Эрдоган.

Как 11 июля сообщила пресс-служба правительства Армении, 11−13 июля с рабочим визитом Бельгию посетит премьер-министр Армении Никол Пашинян, который также примет участие в саммите НАТО. Состоится также встреча Пашиняна с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

11 июля в Брюсселе проведут встречу главы МИД Армении и Азербайджана при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Саммит НАТО пройдет 11−12 июля в новой штаб-квартире организации в Брюсселе.