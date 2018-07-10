Матч с Бельгией вывел Францию в финал ЧМ-2018
Санкт-Петербург, 11 июля, 2018, 01:06 — ИА Регнум. Первым финалистом чемпионата мира по футболу — 2018 стала сборная Франции.
Дарья Драй ИА REGNUM
Французский фанат
Дарья Драй ИА REGNUM
Французские фанаты после победного матча
Дарья Драй ИА REGNUM
Французские фанаты радуются победе
Дарья Драй ИА REGNUM
Объятия с Наполеоном
Дарья Драй ИА REGNUM
Бельгия — Франция
Дарья Драй ИА REGNUM
Бельгийские и французский фанаты
Французы одержали победу над бельгийцами со счетом 0:1 в полуфинале ЧМ-2018, который проходил 10 июля в Санкт-Петербурге. Гол французы забили на 51-й минуте: мяч в ворота отправил защитник Самуэль Умтити.
Дарья Драй ИА REGNUM
Бельгийский фанат
Дарья Драй ИА REGNUM
Мексиканский фанат
Дарья Драй ИА REGNUM
Барселона и Эквадор
Дарья Драй ИА REGNUM
Французские фанаты радуются победе
Дарья Драй ИА REGNUM
Бразильско-французское веселье
Дарья Драй ИА REGNUM
Иранский и бразильский флаги
Напомним, следующий полуфинал состоится 11 июля между Хорватией и Англией. Финал ЧМ-2018 пройдет в Москве 15 июля.
Дарья Драй ИА REGNUM
Фан-зона на Васильевском острове
Дарья Драй ИА REGNUM
Просмотр матча Бельгия — Франция в фан-зоне