Санкт-Петербург, 11 июля, 2018, 01:06 — ИА Регнум. Первым финалистом чемпионата мира по футболу — 2018 стала сборная Франции.

Дарья Драй ИА REGNUM Французский фанат

Дарья Драй ИА REGNUM Французские фанаты после победного матча

Дарья Драй ИА REGNUM Французские фанаты радуются победе

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Дарья Драй ИА REGNUM Бельгия — Франция

Дарья Драй ИА REGNUM Бельгийские и французский фанаты

Французы одержали победу над бельгийцами со счетом 0:1 в полуфинале ЧМ-2018, который проходил 10 июля в Санкт-Петербурге. Гол французы забили на 51-й минуте: мяч в ворота отправил защитник Самуэль Умтити.

Дарья Драй ИА REGNUM Бельгийский фанат

Дарья Драй ИА REGNUM Мексиканский фанат

Дарья Драй ИА REGNUM Барселона и Эквадор

Дарья Драй ИА REGNUM Французские фанаты радуются победе

Дарья Драй ИА REGNUM Бразильско-французское веселье

Дарья Драй ИА REGNUM Иранский и бразильский флаги

Напомним, следующий полуфинал состоится 11 июля между Хорватией и Англией. Финал ЧМ-2018 пройдет в Москве 15 июля.

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