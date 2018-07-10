Москва, 11 июля, 2018, 01:05 — ИА Регнум. Фан-зона МГУ на Воробьёвых горах остаётся местом притяжения болельщиков из разных стран — так, радость от победы сборной Франции над командой Бельгии в матче 10 июля в Москве разделили сотни иностранных гостей. Между тем, зарубежные болельщики постепенно покидают первопрестольную, уступая место российским фанатам, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Поток людей постепенно сходит на нет, и латиноамериканские карнавалы уже не проводятся на улицах столиц.

Дарья Антонова ИА REGNUM Французский болельщик

Дарья Антонова ИА REGNUM Фан-зона на Воробьевых горах

Дарья Антонова ИА REGNUM Просмотр матча между сборными Франции и Бельгии

Отметим, на полуфинальном матче чемпионата мира 2018 года в России команды Франции и Бельгии встретились на стадионе «Санкт-Петербург», где присутствовало в общей сложности 64 286 зрителей. На полуфинал приехал президент Франции Эммануэль Макрон, он прибыл в город примерно за час до начала матча, и это стал его первый визит на ЧМ-2018.

Дарья Антонова ИА REGNUM Французские болельщицы

Дарья Антонова ИА REGNUM Радость победы

Напомним, на 51 минуте второго тайма сборная Франции в лице Самюэля Юмтити забила год в ворота Бельгии, и с данным результатом стала претендентом на звание чемпиона мундиаля. В главном матче турнира французы встретятся с победителем игры Англия — Хорватия, которая состоится 11 июля в Москве.

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