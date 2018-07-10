Санкт-Петербург, 11 июля, 2018, 00:36 — ИА Регнум. Французская сборная в финале ЧМ-2018 постарается не повторить историю 2016 года, когда в финале чемпионата Европы она проиграла Португалии. Об этом заявил главный тренер французской сборной Дидье Дешам, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики сборной Франции в Санкт-Петербурге

«Два года назад мы были на чемпионате Европы, это было так больно, мы хотели победить, хотели сделать людей счастливыми», — напомнил Дешам.

Он похвалил сборную Бельгии, заявив, что та заставила французов «пострадать» сегодня.

«Мы провели вместе 14 долгих месяцев с начала подготовки, кто же знал, что мы дойдем до финала чемпионата мира? Надо готовиться, у нас есть несколько дней, будем делиться счастьем со своими семьями, а завтра уже посмотрим, с кем будем встречаться в финале. Постараемся сделать всё правильно, а не так, как это вышло два года назад», — сказал Дешам.

Лучшим игроком матча признали автора единственного гола, защитника Самюэля Умтити. Он тоже вспомнил поражение в финале Евро-2016.

«Мы не победили в финале Евро. В моем сердце — желание завершить успехом этот турнир», — заявил французский футболист.

Напомним, финал чемпионата мира по футболу пройдет в Москве 15 июля.