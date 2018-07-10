Дешам: Постараемся не повторить историю финала Евро-2016
Санкт-Петербург, 11 июля, 2018, 00:36 — ИА Регнум. Французская сборная в финале ЧМ-2018 постарается не повторить историю 2016 года, когда в финале чемпионата Европы она проиграла Португалии. Об этом заявил главный тренер французской сборной Дидье Дешам, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Два года назад мы были на чемпионате Европы, это было так больно, мы хотели победить, хотели сделать людей счастливыми», — напомнил Дешам.
Он похвалил сборную Бельгии, заявив, что та заставила французов «пострадать» сегодня.
«Мы провели вместе 14 долгих месяцев с начала подготовки, кто же знал, что мы дойдем до финала чемпионата мира? Надо готовиться, у нас есть несколько дней, будем делиться счастьем со своими семьями, а завтра уже посмотрим, с кем будем встречаться в финале. Постараемся сделать всё правильно, а не так, как это вышло два года назад», — сказал Дешам.
Лучшим игроком матча признали автора единственного гола, защитника Самюэля Умтити. Он тоже вспомнил поражение в финале Евро-2016.
«Мы не победили в финале Евро. В моем сердце — желание завершить успехом этот турнир», — заявил французский футболист.
Напомним, финал чемпионата мира по футболу пройдет в Москве 15 июля.