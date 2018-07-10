Москва, 10 июля, 2018, 23:44 — ИА Регнум. Тверской районный суд Москвы 10 июля избрал меру пресечения в виде ареста для заместителя декана юридического факультета МГУ, подозреваемого в мошенничестве.

Victor Арест

В соответствии с решением суда обвиняемый помещён под стражу на два месяца — до 7 сентября 2018 года. Сам заместитель декана в ходе слушаний себя виновным не признал, его защита заявила о намерении обжаловать решение суда.

Напомним, следствие полагает, что замдекана юридического факультета МГУ совместно с группой лиц участвовал в рейдерском захвате имущества компании «Автофинанс». Нанесённый ущерб оценивается в сумму более 39 млн рублей.