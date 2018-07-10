Тбилиси, 10 июля, 2018, 23:16 — ИА Регнум. НАТО не перестанет готовить Грузию к будущему членству в Североатлантическом альянсе, но сроки предоставления ей членства пока неизвестны, заявил 10 июля в интервью грузинскому Первому каналу генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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По словам главы НАТО, он не может сказать, когда наконец Грузия получит долгожданное членство.

«НАТО продолжит помогать Грузии политически и практически и будет готовить ее к будущему членству в альянсе», — добавил Столтенберг.

В качестве утешения он выразил уверенность в том, что, как и в 2008 году, лидеры стран-членов снова одобрят желание Грузии вступить в альянс.