Санкт-Петербург, 10 июля, 2018, 23:16 — ИА Регнум. Термин «французская машина», появившийся в нашем репортаже о матче сборных Аргентины и Франции, вновь доказывает своё право на существование. Забудьте старое, избитое — «немецкая машина». Нет, теперь есть только одна футбольная машина — французская.

Дарья Драй ИА REGNUM Французы на матче в Петербурге

Французская машина переезжает задорную Аргентину

По моему личному мнению, эту сборную могла остановить только одна команда — Бразилия во главе с Неймаром. Со сборными типа Уругвая и Бельгии французам играть легче. Они чётко держат построения, выполняя тренерскую установку Дидьме Дешама, из блестящего игрока выросшего в блестящего тренера, а соперник играет мастеровито, но слишком академично.

Вот и, отбившись от лёгкого стартового штурма бельгийцев в Санкт-Петербурге, французы стали играть в свою игру. И, как прогнозировало ИА REGNUM, всё решил один классно сыгранный эпизод. Нет, здесь не было чудесных финтов Йохана Круиффа или шикарных дальних ударов Рональда Кумана — всё произошло банальнее, проще: французы классно разыграли угловой удар. Антуанн Гризманн навесил, а мощнейший Самуэль Умтити вколотил мяч в сетку.

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После этого гола задача французов заметно упростилась. Они сыграли на контратаках, в которых солировал «золотой мальчик» Килианн Мбаппе, а опорный полузащитник Нголо Канте «выжигал» центр поля. Бельгийцам было трудно. Ведь их фирменный стиль — быстрые вертикальные атаки, но после пропущенного гола они стали невозможны. Да, мы видели подопечных Роберто Мартинеса и в позиционных атаках, весьма успешных, но тогда соперниками были японцы, а это точно не французская машина. Не дотянулся до опасной подачи с фланга Ромелу Лукаку, не прошёл дальний удар Акселя Витцеля, но стопроцентных моментов у бельгийцев не насобиралось в финальную-то копилочку. И неслучайно, французы завершили матч в атаках. У сборной Бельгии не вышло даже финального штурма.

Две команды, сыгравшие в Санкт-Петербурге, на самом деле, стоили друг друга. Но фактор, благодаря которому французы всё же переиграли бельгийцев — опыт. Подопечные Дидье Дешама не только сыграннее, но и, что важнее — они чаще участвовали в ключевых матчах на уровне сборных.

Бельгийцы вылетают и теперь сыграют матч за третье место. А вот французы в финале — 15 июля в Москве — встретятся с победителем пары Англия — Хорватия. И вот там у подопечных Дидье Дешама могут быть проблемы. Для этого хорватам или англичанам (полагаю, что скорее вторым) надо сыграть не рационально, а, наоборот, резко, напористо и даже немного авантюрно, как то сделала Аргентина. К тому же на чемпионате Европы — 2016 французы также легко дошли до финала, но неожиданно уступили португальцам.

Да, пока шествие сборной Франции на чемпионате мира в России напоминает приятную прогулку по Елисейским полям, где лишь иногда вместо булок хрустят колени соперников, но всё может перевернуться в финале. Этот чемпионат таков: он горазд на классные сюрпризы!