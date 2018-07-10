Москва, 10 июля, 2018, 23:13 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о его ожиданиях от встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Встреча Президента России Владимира Путина и Президента США Дональда Трампа. Дананг. 2017

«Трамп назвал Путина соперником, но дал понять, что с ним будет легче иметь дело, чем с союзниками», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

По его мнению, такое заявление «неожиданно для президента США, но подтверждает известное правило: с членами семьи договориться бывает труднее, чем со знакомыми».

«Трамп считает Путина рациональным — и он прав», — добавил Пушков.

Напомним, ранее сегодня Дональд Трамп, общаясь с журналистами перед вылетом в Брюссель, заявил, что не считает Владимира Путина врагом, а видит в нём соперника. При этом глава Белого дома высказал мнение, что встреча с российским лидером станет «самой лёгкой» из всех запланированных у него в рамках европейского турне.

Встреча президентов России и США должна состояться 16 июля в Хельсинки.