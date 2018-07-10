Лондон, 10 июля, 2018, 23:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отрицает, что бывший глава МИД Борис Джонсон и министр по Brexit Дэвид Дэвис уволены под давлением Брюсселя, 10 июля передает агентство Reuters.

Chatham House Борис Джонсон

Заявление Мэй прозвучало на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Лондоне.

Отметим, после отставки Джонсона и Дэвиса Мэй получила поддержку планов Brexit со стороны старших министров и представителей ЕС, прежде всего канцлера Меркель.

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