Пермь, 10 июля, 2018, 22:53 — ИА Регнум. Профессорско-преподавательский состав Пермской государственной фармацевтической академии (ПГФА) направил в адрес губернатора пермского края Максима Решетникова обращение, в котором выступил против объединения ПГФА с Пермским государственным медицинским университетом. Об этом 10 июня сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Мазуров ИА REGNUM ЗданиеПГФА

Всего под обращением подписались 265 сотрудников академии, в их числе — 22 профессора доктора наук, 74 кандидата наук и 64 доцента. Копия обращения была направлена в адрес главы Министерства здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

Сотрудники ПГФА попросили губернатора пояснить позицию краевого руководства по поводу объединения учебных учреждений. В обращении они привели основные доводы против подобного шага и обратились к администрации с просьбой организовать им встречу с Максимом Решетниковым для подробного и обстоятельного обсуждения вопроса.

Преподаватели ПГФА уверены в том, что такое объединение, в результате которого академия станет факультетом ПГМУ, крайне негативно отразится не только на её сотрудниках и студентах, но и принесёт большой вред российскому фармацевтическому образованию.

Учёные указали на то, что с подобной инициативой объединения вузов уже не в первый раз выступает ректор медицинского университета Ирина Корюкина, которая заинтересована в получении инфраструктуры ПГФА для развития возглавляемого ей медицинского университета.

Они отмечают — подобные попытки объединения ПГФА и ПГМУ неоднократно предпринимались на протяжении последних 20 лет. Но в итоге Минздрав, который является учредителем фармакадемии, каждый раз приходил к выводу о том, что проводить подобную реорганизацию нецелесообразно. Такое же решение принимали в Администрации президента РФ.

Сотрудники ПГФА перечислили в обращении основные причины нецелесообразности объединения вузов.

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Они уверены в том, что на сегодняшний день попросту не дана оценка целесообразности подобного шага и совершенно не просчитаны последствия объединения. Преподаватели напомнили, что подобные реорганизации, коснувшиеся других фармацевтических образовательных учреждений, как высшего, так и среднего звена, приводили к отрицательным последствиям — были потеряны уникальные научные школы, кадры, исследовательская инфраструктура. Кроме того — происходило резкое сокращение количество студентов.

Также сотрудники ПГФА обратили внимание губернатора на следующий момент — подобная реорганизация не соответствует утвержденной стратегии развития промышленности «Фарма 2020», поскольку один из двух ведущих российских фармацевтических вузов в результате реорганизации перестанет существовать. Особенно странным выглядит подобный шаг (последствия которого не просчитаны) на фоне создания в Пермском крае промышленного «Фармацевтического кластера».

В своём обращении преподавательский состав фармакадемии указал на то, что на сегодняшний день ПГФА обладает определённой репутацией и является узнаваемым краевым брендом. 90% первокурсников являются приезжими из других городов России. Также в вузе учатся студенты из-за рубежа, в частности — из Марокко, где на вывеске указывается название образовательной организации, которую закончил владелец аптеки. Соответственно — после реорганизации узнаваемый бренд будет потерян и количество абитуриентов резко снизится.

Максиму Решетникову также указали на следующий момент — Пермская фармакадемия является большим, самодостаточным и эффективным образовательным учреждением (в соответствии с государственным рейтингом эффективных вузов), выпускники которого не сталкиваются с проблемами трудоустройства.

Алексей Мазуров ИА REGNUM Фото письмо ПГФА

В конце обращения профессорско-преподавательский коллектив ПГФА выразил уверенность, что сотрудников и студентов вуза необходимо оградить от попыток его поглощения медуниверситетом и сообщил губернатору, что настаивает на организации встречи.

Напомним, о том, что в Перми в очередной раз пытаются провести объединение пермской фармакадемии и медуниверситета ИА REGNUM сообщило 28 июня 2018 года. 9 июля 2018 года стало известно, что в администрацию губернатора было передано коллективное письмо студентов ПГФА, которые выступили против ликвидации вуза. Под ним подписалось 680 учащихся.