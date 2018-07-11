Щучье, Курганская область, 11 июля, 2018, 07:01 — ИА Регнум. Жителям посёлка Плановый города Щучье отказали в ремонте единственной дороги. Власти назвали её стихийным и самовольным проездом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шишкин. Дорога.1890-е

Дорога в посёлок Плановый после дождей размывается до непроходимости. Сюда элементарно не может проехать скорая помощь. Жителя посёлка обратились в администрацию города Щучье и получили неутешительный ответ: «дорогу жизни» чинить не обязательно, так как она является стихийным проездом.

«Стихийные и самовольно образованные проезды автомобильными дорогами не являются. Улицы посёлка Плановый города Щучье не имеют твёрдого покрытия, являются грунтовыми дорогами. Не все требования раздела «3» ГОСТ Р 50 597−93 к ним применимы. Ремонт таких дорог действующим законодательством не предусмотрен», — ответили жителям посёлка в администрации города Щучье.

Люди в отчаянии обратились в общественную организацию «Гражданский патруль», которая и предоставила документы и фотографии грунтовки. Общественники обратились в прокуратуру с требованием принять дорогу на баланс города Щучье, а также обязать местные власти заасфальтировать дорогу, которую они не желают видеть.

«Не важно, была ли эта дорога или ее самостоятельно проложили жители. Они сделали это из соображений удобства, и разумная администрация могла бы пойти им навстречу и внести дорогу в соответствующие документы для удобного проживания. Здесь же мы видим совершенно обратную реакцию», — прокомментировал ситуацию порталу «Курган.ru» руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.

В социальных сетях Зауралья жителям посёлка сочувствуют и советуют «пересесть на вертолёт». Только людям от этого не легче.