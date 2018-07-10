Москва, 10 июля, 2018, 20:31 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич надеется на поддержку его команды российскими болельщиками на ЧМ-2018, несмотря на произошедший скандал с членами хорватской сборной. Об этом он заявил на пресс-конференции 10 июля в преддверии полуфинального матча между командами Хорватии и Англии, который будет проходить на московском стадионе «Лужники».

Armando Sobrino

"Завтра мы ждем поддержки в том числе и от российских болельщиков, это еще одна мотивация для нас», — приводит его слова ТАСС.

Далич отметил, что на протяжении всего времени пребывания в России хорватскую сборную «на каждом шагу встречают как своих». Тренер поблагодарил Россию за гостеприимство и добавил, что члены сборной «всегда будут тепло вспоминать эти несколько недель в России».

Как передавало ИА REGNUM, после матча ¼ финала чемпионата между сборными России и Хорватии защитник хорватской команды Домагой Вида и член делегации национальной сборной Огнен Вукоевич распространили в сети видеоролик, в котором проскандировали «Слава Украине!».

После этого ФИФА вынесла предупреждение Виде, а Вукоевич был оштрафован. В свою очередь Хорватский футбольный союз принял решение отстранить Вукоевича от дальнейшей работы на ЧМ-2018.

Между тем на днях Домагой Вида опубликовал новое видео, в котором он вновь скандирует «Слава Украине!», а также заявляет: «Белград, гори!» В ФИФА уже сообщили, что в настоящее время изучают данную видеозапись.

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