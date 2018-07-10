Калуга, 10 июля, 2018, 12:15 — ИА Регнум. Жители калужской деревни Воровая вблизи Калуги уже несколько десятилетий безуспешно ждут, когда им проведут водопровод. Хотя на бумаге они числятся жителями областного центра, воду в деревню подвозят в цистерне раз в неделю, и все вынуждены становиться в очередь с бутылками и канистрами. Об этом 9 июля шёл разговор на заседании кабинета министров Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Nikatv.ru Воду жителям деревни Воровая подвозят в цистерне один раз в неделю

На заседании отмечалось, что в деревне Воровая создалась нерешаемая проблема с колодцами: вода ушла, но артезианская скважина селянам не карману. Ещё в 2013 году в деревне был засыпан последний пересохший общественный колодец и, по мнению специалистов, восстанавливать его нет смысла.

Между тем деревня Воровая включена в федеральную государственную программу «Чистая вода». Власти давно должны были начать укладывать водопроводные трубы, но пока в деревне воды все ещё нет. К тому же чиновники вместо старого затратного проекта теперь затеяли другой. Сколько будет проходить его утверждение — неизвестно. В 2018 году водопровод в деревню точно прокладывать не начнут. В лучшем случае сделают проектно-сметную документацию. Примерная стоимость водопровода порядка 150 млн рублей и возможно, его строительство включат в программу водоснабжения 2019 года.

В этой связи губернатор области Анатолий Артамонов потребовал максимально ускорить работы по организации водоснабжения и строительству водопровода в деревне Воровая

«Это неправильно: в городе нет воды, людям её привозят автомобили. Это нонсенс, так быть не должно», — потребовал глава региона. ОдновременноАнатолий Артамонов предложил жителям деревни самим не оставаться в стороне и частично принять участие в финансировании проекта.

«На этой горке строится много домов. Судя по домам, народ-то не совсем бедный. Может, они понемножку добавят?!» — полюбопытствовал калужский губернатор.

Напомним, президент России Владимир Путин, обращаясь 1 марта 2018 года с посланием к Федеральному собранию, подчеркнул, что предстоит большая работа по повышению качества питьевой воды в стране. Федера́льная целева́я програ́мма «Чистая вода» направлена на обеспечение населения России чистой питьевой водой. Программа реализуется в рамках реализации Водной стратегии Российской Федерации до 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на государственную программу «Чистая вода» в бюджете Калужской области предусмотрено 395 млн рублей В целом до 2022 года региону предстоит улучшить качество услуг по водоснабжению и водоотведению для 400 тысяч жителей.