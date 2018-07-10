Екатеринбург, 10 июля, 2018, 20:16 — ИА Регнум. В ХМАО-Югре становится меньше земель, загрязнённых нефтью и нефтепродуктами. Об этом на «Иннопроме» в Екатеринбурге заявил вице-губернатор Алексей Забозлаев.

Нефтяное пятно

Он констатировал, что климат региона и промышленный сектор способствуют главным экологическим вызовам. Среди таковых чиновник назвал загрязнение воздуха, воды, земли и т.д. С большим риском аварий связана и работа объектов нефтедобычи.

Для снижения ущерба окружающей среде правительство Югры активно сотрудничает с нефтяными компаниями. Последним предоставляются преференции по налогам, а также дана возможность проводить мероприятия по охране природы. Что касается налогов, то правительство Югры дало им льготу по налогу на имущество в части основных фондов природоохранного назначения.

Вице-губернатор добавил, что за 10 лет число аварий на территории Югры упало на 30%. А площадь загрязнённых земель снизилась ещё больше — на 50%.