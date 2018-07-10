Цюрих, Швейцария, 10 июля, 2018, 19:56 — ИА Регнум. Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) изучает видеозапись, на которой защитник сборной Хорватии Домагой Вида выкрикивает лозунг украинских националистов «Слава Украине!», а также кричит «Белград, гори!». Об этом сегодня, 10 июля, сообщает пресс-служба ФИФА.

Aleksandr Osipov Домагой Вида

Напомним, широкий общественный резонанс вызвала видеозапись, на которой Домагой Вида вместе с бывшим футболистом сборной Хорватии Огненом Вукоевичем сразу после победы хорватской команды над национальной сборной России в матче ¼ финала орут лозунг украинских националистов «Слава Украине!».

ФИФА приняло решение вынести Виде предупреждение, а Вукоевича — оштрафовать.

Однако накануне, 9 июля, в сети интернет появился новый видеоролик, на котором Вида сидит и пьёт пиво после победы в матче против России, а также снова орет «Слава Украине!» и «Белград, гори!».

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