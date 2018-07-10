Турин, Италия, 10 июля, 2018, 19:53 — ИА Регнум. 33-летний лидер национальной сборной Португалии Криштиану Роналду завершил свой трансфер в «Ювентус». Сумма сделки составила €100 млн + €5 млн бонусами. По контракту со «старой синьорой» форвард будет получать €30 млн за сезон.

Ludovic Péron Криштиану Роналду

За все 9 лет выступления за «сливочных» Роналду забил 451 гол за 438 матчей, став лучшим бомбардиром в истории испанского клуба, завоевал 13 всевозможных трофеев (4 Лиги чемпионов, 2 чемпионата Испании, 2 Суперкубка Испании, 2 Кубка Испании, 2 Суперкубка УЕФА и 3 Клубных чемпионата мира).

В текущем чемпионате мира Роналду выходил на поле 4 раза, в которых забил 4 гола.

В прошедшем сезоне португалец принял участие в 27-ми матчах испанской Примеры, забил 26 голов и отдал 5 ассистов. В Лиге чемпионов в 13-ти матчах игрок отметился 15-ю мячами и 2-мя голевыми передачами.

По оценкам авторитетного портала transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет €100 млн.

Данные игрока:

Рост: 185 см.

Вес: 80 кг.

Город рождения: Фуншал.

Дата рождения: 5 февраля 1985 года (33 года).

Сильные стороны: дальние удары, завершение атак, технические характеристики, навесы, штрафные удары, верховые единоборства, физические и природные данные.

Слабые стороны: командная игра, возраст, требования по зарплате.