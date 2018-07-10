Киев, 10 июля, 2018, 19:58 — ИА Регнум. За прошлую неделю, с 3 по 7 июля, украинские медики зафиксировали свыше тысячи заболевших корью, сообщил 10 июля Центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

Николай Пластов. Доктор. 1966

«За 27-ю неделю 2018 года корью заболели 1021 человек — 416 взрослых и 605 детей», — рассказал и в центре.

В сообщении также сказано, что количество заболевших по сравнению с позапрошлой неделей увеличилось на 9%

Лидерами по заболеваемости корью остаются западные области Украины — Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская, а также Одесская область и Киев.

Напомним, в украинском минздраве считают, что корь пришла на Украину из Румынии в конце 2017 года.

На данный момент корью заболели свыше 22 тыс. человек.

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