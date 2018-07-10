Лондон, 10 июля, 2018, 20:03 — ИА Регнум. Карта Винни-Пуха, героя всемирно известных детских сказок, продана на лондонском аукционе Sotheby's за £430 тыс. ($571 тыс.), в три раза больше первоначальной цены лота, 10 июля передает агентство Associated Press.

Эрнест Шеппард. Иллюстрация к сказке Алана Милна «Винни-Пух и все, все, все»

Проданный рисунок Эрнеста Шеппарда 1926 года включает изображения Кристофера Робина, Винни-Пуха, Пятачка, а также известные ориентиры из сказки — «Пчелиное дерево» и «Мрачное место Иа».

Английский художник, книжный иллюстратор Эрнест Шеппард является автором «классических» иллюстраций для сказок английского писателя Алана Милна, создателя Винни-Пуха и его друзей.

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