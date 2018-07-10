Мадрид, 10 июля, 2018, 19:44 — ИА Регнум. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Ронадлу объяснил своё решение о переходе из мадридского клуба «Реал» в туринский «Ювентус» желанием «начать новый этап в своей карьере и жизни». Комментарий футболиста приводит 10 июля пресс-служба «Реала».

Mahdi Zare / Fars News Agency Криштиану Роналду

Роналду обратился к своим поклонникам с просьбой понять его и отметил, что, несмотря на смену клуба, годы выступления за «Реал» останутся для него, «возможно, самыми счастливыми в жизни».

Напомним, ранее сегодня «Реал» официально подтвердил информацию о переходе португальского нападающего в «Ювентус». Как сообщили в пресс-службе клуба, решение об этом было принято «по воле и просьбе» самого футболиста.