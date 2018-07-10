Киев, 10 июля, 2018, 19:43 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко вчера, 9 июля, в своем Твиттер-аккаунте заявил, что с точки зрения экономики «Северный поток — 2» не имеет смысла. «Северный поток — 2» не имеет никакого смысла точки зрения экономики. Это исключительно политический проект. Мы используем все имеющиеся средства, чтобы остановить монополизацию европейского рынка, защитить интересы всего ЕС», сказано в публикации президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Заявление Петра Порошенко прокомментировал шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик:

«В последнее время президент Украины Петр Порошенко демонстрирует все меньшее понимание окружающей его геополитической реальности. Вчера, например, он заявил о том, что, мол, «Северный поток — 2» — это политический проект, а не экономический, только на том основании, что новый газопровод России в Европу не идет по территории Украины.

Это просто смешно, так как именно советские газопроводы, проходившие по территории социалистических стран советского военно-политического блока, были призваны поддержать власти этих стран низкими ценами на газ для населения и промышленности. В то время как экономическая логика говорит совершенно об обратном — для того, чтобы минимизировать любые политические и транзитно-логистические риски, газопровод, наоборот, должен идти напрямую от поставщика к потребителю, минуя любые страны-посредники.

Именно такая логика и заложена в новые газотранспортные проекты России по всем направлениям — и Северному, и Южному. Поэтому столь явное противоречие именно с экономической логикой газотранспортных проектов России говорит только о том, что политическая деменция президента Украины прогрессирует с каждым днем».