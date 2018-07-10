Берлин, 10 июля, 2018, 19:37 — ИА Регнум. Боевики ВСУ имеют право обстреливать Донбасс, поскольку де-юре это территория Украины, заявил спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер 6 июля в интервью немецкому журналу Bild.

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

«Конечно, украинцы тоже стреляют в бою, но вы должны понимать, что все это происходит на территории Украины. Для страны абсолютно нормально иметь солдат в своем государстве. И это не нормально для одной страны иметь своих солдат в другой стране. Такова ситуация на востоке Украины», — считает Волкер.

Чиновник также возложил большую часть ответственности за нарушение перемирия на защитников ДНР и ЛНР.

Ранее Курт Волкер в интервью немецкому телеканалу заявил, что неонацисты не влияют на внутреннюю политику Украины, а также, что русские граждане Украины живут нормально и не испытывают никаких языковых притеснений.

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