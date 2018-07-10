Москва, 10 июля, 2018, 19:33 — ИА Регнум. Законопроект о гендерном равенстве женщин и мужчин сегодня неактуален. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM 10 июля.

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«Завтра рассматриваем законопроект, внесённый в Госдуму в 2004 году, и он касается равных прав и равных возможностей женщин и мужчин», — отметил Володин.

Между тем ранее профильный комитет рекомендовал отклонить эту инициативу. Как объяснил Володин, вопрос политического равноправия женщин и мужчин, поднятый в законопроекте, сегодня уже решён, и инициатива неактуальна. Однако вопросы о защите прав женщин на труд и проблемы с зарплатами, которые у женщин зачастую ниже, чем у мужчин, необходимо в дальнейшем законодательно регулировать, считает парламентарий.

«Те вопросы, которые мы ранее считали приоритетными, сегодня решены, поэтому нам нужно посмотреть на все эти темы уже под другим углом зрения и изучить эти вопросы вместе с представителями женских организаций», — подчеркнул Володин.