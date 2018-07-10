Колонна французских фанатов двинулась на стадион «Санкт-Петербург»
Санкт-Петербург, 10 июля, 2018, 19:14 — ИА Регнум. Колонна из сотен французских болельщиков выдвинулась в сторону стадиона «Санкт-Петербург», где их сборная по футболу встретится с командой Бельгии в полуфинале ЧМ-2018, передает корреспондент ИА REGNUM.
Фанаты нарядились в национальные цвета и превратились в один текучий «триколор», люди в треуголках, футболках любимых игроков с флагами и барабанами прошествовали от Южной дороги по Теннисной аллее, распевая гимн и песни о Бенжамене Паваре. Они также поют про Мбаппе и о том, что «выпьют всю водку в России».
У Легкоатлетического манежа толпа согласованно присела и, повинуясь указаниям заводящего, стала тихонько напевать «ша-ла-ла», чтобы затем в один момент вскочить и завопить знаменитое Allez le Bluez.
Теннисная аллея была закрыта для транспорта, за действом наблюдали полицейские, но не вмешивались.