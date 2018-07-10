Санкт-Петербург, 10 июля, 2018, 19:14 — ИА Регнум. Колонна из сотен французских болельщиков выдвинулась в сторону стадиона «Санкт-Петербург», где их сборная по футболу встретится с командой Бельгии в полуфинале ЧМ-2018, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Шествие французских фанаты к стадиону на матч полуфинала ЧМ

Дарья Драй ИА REGNUM Французский фанат заводит остальных французов

Дарья Драй ИА REGNUM Шествие французских фанаты к стадиону на матч полуфинала ЧМ

Дарья Драй ИА REGNUM Шествие французских фанаты к стадиону на матч полуфинала ЧМ

Фанаты нарядились в национальные цвета и превратились в один текучий «триколор», люди в треуголках, футболках любимых игроков с флагами и барабанами прошествовали от Южной дороги по Теннисной аллее, распевая гимн и песни о Бенжамене Паваре. Они также поют про Мбаппе и о том, что «выпьют всю водку в России».

Дарья Драй ИА REGNUM Селфи французского мима

Дарья Драй ИА REGNUM Шествие французских фанаты к стадиону на матч полуфинала ЧМ

У Легкоатлетического манежа толпа согласованно присела и, повинуясь указаниям заводящего, стала тихонько напевать «ша-ла-ла», чтобы затем в один момент вскочить и завопить знаменитое Allez le Bluez.

Дарья Драй ИА REGNUM Шествие французских фанаты к стадиону на матч полуфинала ЧМ

Дарья Драй ИА REGNUM Французы идут к стадиону на матч полуфинала ЧМ

Дарья Драй ИА REGNUM Французы идут к стадиону на матч полуфинала ЧМ

Дарья Драй ИА REGNUM Галльский петух

Дарья Драй ИА REGNUM Французский фанат заводит остальных французов

Теннисная аллея была закрыта для транспорта, за действом наблюдали полицейские, но не вмешивались.