Нью-Йорк, США, 10 июля, 2018, 19:16 — ИА Регнум. Спецпредставитель ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов выразил протест в связи с полной блокадой сектора Газа со стороны Израиля, 10 июля передает агентство Associated Press.

Israel Defense Forces Израильские солдаты

Согласно заявлению Младенова, он «обеспокоен последствиями» закрытия израильскими властями КПП «Керем Шалом» для грузовых поставок в сектор Газа в ответ на запуски «огненных змеев» и беспорядки на границе с Израилем.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца марта в результате столкновений с полицией на границе сектора Газа и Израиля погибли не менее 130 палестинцев, тысячи человек получили ранения. ООН регулярно «выражает обеспокоенность» в связи со злоупотреблениями израильских военных на границе.

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