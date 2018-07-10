В ООН «обеспокоены последствиями» полной блокады сектора Газа
Нью-Йорк, США, 10 июля, 2018, 19:16 — ИА Регнум. Спецпредставитель ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов выразил протест в связи с полной блокадой сектора Газа со стороны Израиля, 10 июля передает агентство Associated Press.
Согласно заявлению Младенова, он «обеспокоен последствиями» закрытия израильскими властями КПП «Керем Шалом» для грузовых поставок в сектор Газа в ответ на запуски «огненных змеев» и беспорядки на границе с Израилем.
Как сообщало ИА REGNUM, с конца марта в результате столкновений с полицией на границе сектора Газа и Израиля погибли не менее 130 палестинцев, тысячи человек получили ранения. ООН регулярно «выражает обеспокоенность» в связи со злоупотреблениями израильских военных на границе.
Читайте также: Израильские солдаты открыли огонь по протестующим в секторе Газа