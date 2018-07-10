Дамаск, 10 июля, 2018, 18:46 — ИА Регнум. 9 июля вечером несколько бандгрупп из «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Исламской партии Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Второй прибрежной дивизии Сирийской свободной армии совершили нападение на позиции сирийских военных.

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Позиции расположены у границы с Турцией на севере провинции Латакия, в районе населенных пунктов Нура, Аль-Дарах и Шахрура Аль-Вафа. Джихадисты хотели взять под свой контроль участок границы к югу от населенного пункта Каббани.

Атаке боевиков предшествовал обстрел из минометов. Используя фактор внезапности, исламисты выбили сирийских военных c нескольких позиций. Однако их удалось вернуть после подхода резервов.

По информации медиаресурсов повстанцев, сирийская армия и ее союзники понесли тяжелые потери: двадцать пять человек убитыми и сорок пять ранеными. Захвачено несколько автоматов и пулеметов Калашникова, пусковой контейнер ПТРК «Фагот». Кроме этого, сообщается о том, что несколько военнослужащих САА попали в плен.

Фото захваченного оружия и фото пленного сирийского военнослужащего размещены в интернете.

По информации сирийских военных, убито три солдата, потери джихадистов составляют несколько десятков человек.

Следует отметить, что боевики ранее воздерживались от таких крупных акций, возможно, из-за присутствия наблюдательных постов турецкой армии. В данной ситуации они воспользовались тем, что основные силы Сирийской арабской армии решают боевые задачи на юго-западе страны, а также фактором внезапности.

Победное шествие сирийской армии в провинции Дераа — это не повод расслабиться. И правильная организация передового охранения сирийских позиций позволила бы избежать таких потерь.