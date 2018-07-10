Сыктывкар, 10 июля, 2018, 18:40 — ИА Регнум. Сыктывкарский городской суд отклонил ходатайство гендиректора МРСК Северо-Запада Александра Летягина о переводе его под домашний арест, сообщает БНКоми.

За решёткой

Срок ареста обвиняемому продлен до 13 сентября.

Напомним, Летягин находится под стражей с 15 мая. Следствие считает, что обвиняемый в случае изменения меры пресечения на более мягкую может продолжить заниматься преступной деятельностью или оказать давление на свидетелей. Летягин обвиняется в совершении особо тяжкого коррупционного преступления, имеющего повышенную общественную опасность.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МРСК Северо-Запада был арестован по обвинению в коммерческом подкупе 15 мая. В числе фигурантов дела также экс-руководитель «Комиэнерго» Валерий Драйт. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». Также подозреваемым в преступлении стал замдиректора по инвестиционной деятельности компании Евгений Сесюк. Его отправили под домашний арест.

По данным следствия, фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от представителей коммерческих организаций денежные средства на общую сумму более пяти миллионов рублей за оказание содействия, беспрепятственную приемку и оплату работ по договорам подряда, заключенным между организациями и «МРСК Северо-Запада».