Правительство Севастополя не сможет самостоятельно распоряжаться бюджетом
Севастополь, 10 июля, 2018, 18:16 — ИА Регнум. Депутаты севастопольского парламента лишили правительство города дополнительных полномочий, позволяющих перераспределять бюджетные деньги без утверждения соответствующего закона. Новые нормы утверждены 10 июля на очередном заседании Заксобрания.
«Суть заключается в том, чтобы ограничить возможность правительства самостоятельно перераспределять средства, а установить такой же порядок, который действовал раньше и который действует сейчас в большинстве субъектов страны», — заявил председатель бюджетной комиссии Вячеслав Аксёнов.
Напомним, дополнительные полномочия правительство Севастополя получило при рассмотрении проекта бюджета в декабре 2017 года, мотивируя это необходимостью в срочном выполнении мероприятий по федеральной целевой программе.