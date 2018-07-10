Севастополь, 10 июля, 2018, 18:16 — ИА Регнум. Депутаты севастопольского парламента лишили правительство города дополнительных полномочий, позволяющих перераспределять бюджетные деньги без утверждения соответствующего закона. Новые нормы утверждены 10 июля на очередном заседании Заксобрания.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Суть заключается в том, чтобы ограничить возможность правительства самостоятельно перераспределять средства, а установить такой же порядок, который действовал раньше и который действует сейчас в большинстве субъектов страны», — заявил председатель бюджетной комиссии Вячеслав Аксёнов.

Напомним, дополнительные полномочия правительство Севастополя получило при рассмотрении проекта бюджета в декабре 2017 года, мотивируя это необходимостью в срочном выполнении мероприятий по федеральной целевой программе.