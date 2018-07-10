Калуга, 10 июля, 2018, 18:04 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 10 июля, глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов принял участие в заседании Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации Федерального собрания РФ на тему «Актуальные вопросы развития территориального общественного самоуправления».

Пресс-служба Городской думы Калуги Александр Иванов принял участие в заседании Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации

Основными задачами совета являются: выработка рекомендаций по формированию и реализации государственной политики в сфере организации местного самоуправления, обеспечению взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации о местном самоуправлении; обсуждение наиболее значимых проектов федеральных законов, регулирующих правоотношения в сфере организации местного самоуправления, а также федеральных и региональных программ, затрагивающих интересы местного самоуправления; обобщение и анализ практики осуществления местного самоуправления, содействие распространению позитивного опыта организации местного самоуправления.

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, собравшиеся отметили, что территориальное общественное самоуправление позволяет жителям полноценно участвовать в развитии своих городов, районов, деревень. Президентом РФ Владимиром Путиным обозначен вектор прорыва в экономике, социальной и научно-технологической сферах в ближайшие годы. Решая эти задачи, нужно, в первую очередь, опираться на предложения граждан, всячески поддерживать готовность людей принимать деятельное участие в развитии своих городов, деревень, поселков, районов. При этом важен равный, партнерский диалог с властью.

Как отметил глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов в городе, да и в целом по стране, в развитии территориального общественного самоуправления достигнуто уже многое. Сегодня ТОСы занимаются не только благоустройством территорий, но и планируют их дальнейшее развитие, застройку, определяют потребности в объектах социальной инфраструктуры на своих территориях, тесно взаимодействуют с ветеранскими и молодежными организациями, многодетными семьями, содействует укреплению общественного порядка.

«Безусловно, сегодня, здесь, реализуется еще один важный аспект в работе Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации, — прокомментировал Александр Иванов. — Мы с коллегами не только обсуждаем наиболее важные вопросы деятельности территориального общественного самоуправления, но и обмениваемся информацией о положительных практиках поддержки в регионах, что, в свою очередь, помогает принять взвешенные и рациональные решения, которые помогут еще активнее использовать такой огромный потенциал, как ТОСы».

Как подчеркивали многие участники заседания, есть ряд трудностей, с которыми сегодня сталкиваются многие ТОСы в своей деятельности, например, из-за отсутствия в законодательстве отдельной организационно-правовой формы некоммерческой организации, в которой создается ТОС. В настоящее время ТОС формируется как общественная организация. Это влечет за собой сложности при регистрации. Минюст констатирует, что из общего числа ТОС в качестве юридического лица зарегистрированы менее 10%.

По словам заместителя министра юстиции РФ Дениса Новака, вопросы ТОС являются чрезвычайно важными с точки зрения развития МСУ в России.

«Ведь это одна из первичных форм самоорганизации граждан и в то же время один из наиболее эффективных механизмов вовлечения граждан в деятельность по обустройству территории проживания. Без самоорганизации граждан на местах и непосредственном их участии в управлении делами территорий нет и не может быть подлинного самоуправления», — подчеркнул он.

Замминистра юстиции также отметил, что Минюст подготовил два законопроекта, первый из которых предполагает признание ТОС отдельной формой юридического лица и вносит соответствующие поправки в Гражданский кодекс РФ, а вторым предлагается внести в 131 ФЗ ряд дополнений, предусматривающих увеличение поддержки ТОС, обладающих статусом юрлиц, поддержки со стороны субъектов РФ и муниципалитетов по аналогии с мерами поддержки, предусмотренными для социально ориентированных НКО.