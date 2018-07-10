Севастополь, 10 июля, 2018, 18:02 — ИА Регнум. Законопроект о предоставлении дополнительных контрольных функций Контрольно-счётной палате Севастополя не набрал достаточного количества голосов. Об этом 10 июля журналистам сообщил депутат Заксобрания города Вячеслав Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Законопроект, набравший 12 из 13 необходимых для принятия голосов, предлагал расширить полномочия КСП в части проведения экспертиз изменений бюджета города и региональных государственных программ, сроков предоставления информации относительно изменений сводной бюджетной росписи и правовых актов губернатора, правительства. А также создания и ликвидации госпредприятий», — отметил парламентарий, подчеркнув, что документ был ранее поддержан на заседании комиссии по бюджету Заксобрания.

Также отметим, что губернатор Дмитрий Овсянников законопроект не согласовал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутатам Заксобрания удалось принять бюджетные изменения на 2018 год, повысив финансирование Контрольно-счётной палаты и собственного аппарата, которое было существенно урезано в конце 2017 года.