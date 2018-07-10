Красногорск, 10 июля, 2018, 18:28 — ИА Регнум. Мособлдума внесла изменения в бюджет Московской области, которые предусматривают выделение дополнительных 1,66 млрд рублей на строительство комплексов по переработке отходов в городских округах Зарайск, Рошаль и Серебряные пруды. Об этом стало известно в ходе конференции председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова («Единая Россия») 10 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Прокофьева ИА REGNUM

Кроме того, ещё 767 млн рублей будет выделено на строительство подъездов к объектам по обращению с отходами в городских округах Шатура, Руза, Рошаль, Дмитров и Наро-Фоминск.

Отметим, как заявил глава областного парламента, в период с января по июнь 2018 года Московской областной думой был проведен ряд мероприятий в сфере экологии. В частности, был проведен второй региональный форум «СтЭКОвка», итогом которого стало одобрение экспертным жюри двух проектов — «ЭКОпатруль» и «ЭКОполис».

"Очень важно сегодня, чтобы эко-активисты из числа молодежи и студенчества Подмосковья были обеспечены информационной и консультационной поддержкой. Считаю, что проведение нашего форума является очередным шагом в этом направлении», — отметил Игорь Брынцалов.

Кроме того, была создана рабочая группа для рассмотрения вопросов по совершенствованию законодательства в сфере недропользования, которая занимается подготовкой законодательных инициатив.

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