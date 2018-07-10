В Подмосковье выделят ещё 1,66 млрд рублей для переработки отходов
Красногорск, 10 июля, 2018, 18:28 — ИА Регнум. Мособлдума внесла изменения в бюджет Московской области, которые предусматривают выделение дополнительных 1,66 млрд рублей на строительство комплексов по переработке отходов в городских округах Зарайск, Рошаль и Серебряные пруды. Об этом стало известно в ходе конференции председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова («Единая Россия») 10 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Кроме того, ещё 767 млн рублей будет выделено на строительство подъездов к объектам по обращению с отходами в городских округах Шатура, Руза, Рошаль, Дмитров и Наро-Фоминск.
Отметим, как заявил глава областного парламента, в период с января по июнь 2018 года Московской областной думой был проведен ряд мероприятий в сфере экологии. В частности, был проведен второй региональный форум «СтЭКОвка», итогом которого стало одобрение экспертным жюри двух проектов — «ЭКОпатруль» и «ЭКОполис».
"Очень важно сегодня, чтобы эко-активисты из числа молодежи и студенчества Подмосковья были обеспечены информационной и консультационной поддержкой. Считаю, что проведение нашего форума является очередным шагом в этом направлении», — отметил Игорь Брынцалов.
Кроме того, была создана рабочая группа для рассмотрения вопросов по совершенствованию законодательства в сфере недропользования, которая занимается подготовкой законодательных инициатив.
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