Брюссель, 10 июля, 2018, 17:57 — ИА Регнум. Итоговая декларация предстоящего саммита НАТО будет содержать несколько пунктов, касающихся отношений с Россией. При этом альянс намерен как осудить политику Москвы, так и заявить о готовности к сотрудничеству, передаёт немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саммит НАТО

Как следует из проекта документа, который оказался в распоряжении издания, страны НАТО намерены, в частности, подтвердить своё непризнание воссоединения Крыма с Россией. Кроме этого, в декларации планируется осудить применение в Великобритании нервно-паралитического газа «Новичок», в причастности к которому Лондон обвиняет Москву.

Вместе с тем, по сведениям газеты, в декларации будет заявлено о том, что «партнёрство НАТО и России на основе уважения международного права и международных обязательств имело бы стратегическое значение».

Напомним, очередной саммит НАТО будет проходить 11−12 июля в Брюсселе.