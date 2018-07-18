Санкт-Петербург, 18 июля, 2018, 04:26 — ИА Регнум. Китайский дворец в Ораниенбауме был красивой игрушкой Екатерины Второй, и сейчас во дворце открыли три новых зала, где можно увидеть один из самых аутентичных интерьеров того времени. Впечатлениями от посещения дворца, наполненного предметами, купленными специально для него по указанию императрицы, делятся авторы ИА REGNUM Карина Саввина и Дарья Драй.

Дарья Драй ИА REGNUM Китайский дворец в Ораниенбауме

Как рассказывает генеральный директор государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая, Екатерину II интересовали китайская мудрость и история, но прежде всего — философия Конфуция.

«Интерес этот пошел из ее переписки с Вольтером, потому что вся Европа интересовалась Китаем, и вслед за этим российская императрица тенденцию подхватила», — говорит Елена Кальницкая.

На середину XVIII века в Европе пришелся конец эпохи пафосного стиля барокко, его более декоративной ветвью стал рококо, а архитектор Антонио Ринальди привнес это новое веяние в русское зодчество. Под его руководством в Ораниенбауме в 1768 году и появился Китайский дворец — единственный в России памятник архитектуры стиля рококо. Сейчас залы дворца открываются вновь, и одним из заново открытых стала богато убранная Штофная опочивальня — парадная спальня цесаревича Павла Петровича. Сейчас, как сообщила хранитель Китайского дворца Татьяна Сясина, в Штофную опочивальню возвращены холсты второй половины XIX века, демонтированные в ходе предыдущей реставрации и хранящиеся долгие годы, и «теперь интерьер аутентичный, исторический, тот, каким он был».

Какие события и исторические находки были сделаны при реставрационных работах, читайте в статье-фоторепортаже: Ораниенбаум открыл «китайскую дверцу» в две эпохи императорской России

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