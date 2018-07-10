Киев, 10 июля, 2018, 17:40 — ИА Регнум. «Россия будет и далее агрессивно реагировать на совместные морские военные учения Военно-морских сил Украины и флота НАТО. Кремль хочет усилить влияние в Азово-Черноморском бассейне». Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов, комментируя реакцию Кремля на начало учений «Си Бриз — 2018».

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Sea Breeze»

«Российская Федерация пытается максимально расширить свое влияние в Черноморском бассейне. Мы видим, что происходит в Азовском море, поэтому каждые новые учения будут встречаться с большей агрессией со стороны России. Они хотят, чтобы корабли НАТО не подходили близко к нашему побережью» — сказал Жданов.

По его словам, «союзники Украины изучают морские течения и дно Черного моря».

«Они знакомятся с морским дном, морскими течениями, они изучают особенности судоходства у наших берегов. Для России это очень болезненно в плане попытки захватить господство в Черноморском бассейне», — добавил Жданов.

Он также считает, что получение Украиной статуса «аспиранта НАТО» не даёт Киеву практической пользы. Жданов прогнозирует, что на саммите Украина-НАТО украинская сторона попросит альянс оказать военно-техническую помощь.

«Нам от этого статуса, кроме политической поддержки, нет никакой пользы. В принципе, этот статус сугубо политический. На саммите мы в очередной раз услышим, что НАТО нас поддерживает, за исключением отдельных членов, которые пытаются ставить нам палки в колеса. Вполне возможно, что нас поблагодарят за то, что мы учли все рекомендации экспертов стран НАТО в законе о национальной безопасности и обороне. Скорее всего, мы напомним о том, что нам нужна военно-техническая помощь. Может быть, что этот вопрос будет рассматриваться. Нам надо начинать двигаться навстречу НАТО», — подытожил Жданов.

Напомним, что 11−12 июля в Брюсселе пройдет саммит НАТО, в котором примет участие украинская делегация. Мероприятие посетит президент Украины Петр Порошенко. При этом из-за позиции Венгрии не состоится заседание специальной комиссии Украина — НАТО.

Как сообщалось, 9 июля в Одессе начались украинско-американские учениях «Си Бриз — 2018». В них принимают участие военные из 19 стран. В ходе учений военные потренируются планировать и проводить многонациональные морские операции в кризисных регионах.

«Украинско-американские учения «Си Бриз — 2018» — наш общий ответ идеологам, организаторам и спонсорам гибридных войн, за которыми кроются угрозы человечеству, государственный терроризм и вооруженная агрессия», — отметил командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.

По его словам, Украина рассматривает проведение таких учений как хорошую возможность усовершенствовать совместимость украинских Военно-морских сил с ВМС партнеров. Маневры будут проводиться в Одесской и Николаевской областях, а также на морских полигонах северо-западной части Черного моря.

Особенность «Си Бриз — 2018» состоит в том, что силами морского, воздушного и наземного компонентов будут управлять с моря — с борта штабного корабля ВМС США Mount Whitney, который вошел в Черное море 7 июля. Учения продлятся до 21 июля. В них задействуют 29 кораблей, катеров и судов, одну подводную лодку, 25 летательных аппаратов и около 3 тыс. военных.